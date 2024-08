Con Osimhen in campo sarebbe tutt’altra partita | l’annuncio indispettisce i tifosi del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Manca sempre meno alla sfida trae Bologna. Intanto, proprio dall’Emilia è arrivato un annuncio importante sul match. La Serie A è già pronta a ritornare con la seconda giornata. Dopo un esordio da dimenticare, ildi Antonio Conte è pronto a tornare incontro il Bologna. Il match andrà in scena al Maradona, con gli azzurri che proveranno a conquistare i primi tre punti della nuova stagione. Lacontro gli uomini di Vincenzo Italiano sarà tutt’altro che semplice, ancor più a causa delle motivazioni degli emiliani. Quest’ultimi, sono stati protagonisti nella stagione passata e non intendono cambiare registro. Nella prima uscita, è arrivato solo un pareggio contro l’Udinese, ma ala musica sarà ben diversa. Non a caso, uno dei calciatori presenti in rosa ha lanciato la “sfida” ai partenopei.