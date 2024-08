CF Montreal contro New England Revolution | Porter punta alla spinta finale dei playoff

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Calebha paragonato le ultime partite della stagione alle finali di coppa, mentre i Newsi preparano a tornare in azioneil CF. I Revs hanno tre settimane di pausa dopo aver subito una straziante sconfitta ai rigoriil New York City FC nei sedicesimi didella Coppa di Lega. Dopo un inizio di stagione lento, il Newè ultimo nella Eastern Conference, anche se è dietro di soli cinque punti all’Atlanta United, al nono posto. Eè convinto che la sua squadra, rinata, abbia le carte in regola perre aise riuscirà a mettere a segno una serie di vittorie. “Ogni partita è unadi coppa, queste ultime 11”, ha detto. “Ci proveremo. “Ovviamente, il nostro obiettivo è affrontarlo unavolta e vincere ogni partita.