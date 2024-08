Casertana pareggio all’ultimo respiro | primo punto in campionato per i falchetti grazie a Gatti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuando non vuole entrare, non vuole entrare. Nei soli minuti di recupero, si contano: il tiro di Paglino, il colpo di testa di Bacchetti, un altro di Bianchi che, col sinistro, fa lambire il palo. Finché, il calcio di punizione di Falasca, finisce pennellato sulla testa di. Al 98esimo minuto, tutti nell’area piccola, compreso il giallo Zanellati. Svetta il numero 44 acquistato in questa sessione di mercato, che sfodera un colpo di testa valido per il preziosissimo. A Latina, fra Latina efinisce 1-1. Calapai rovina tutto, ma lanon molla si ringrazia Giuseppe SciallaAl Francioni di Latina, sia la squadra di Padalino che quella di Iori devono rimediare ad un inizio stagionale un po’ traballante, viste le reciproche eliminazioni dalla coppa di categoria.