Calciomercato Napoli è fatta per Lukaku Manna prepara altri quattro colpi

(Di venerdì 23 agosto 2024) È unscatenato in questi ultimi giorni di. Chiusa ormai la trattativa per. Possibili(due dalla Roma) Antonio Conte avrà il suo Romelu. In queste ultime ore ilè riuscito a trovare l’accordo con il Chelsea per regalare il belga al proprio tecnico. Per strappare il sì dei Bluesha dovuto mettere sul piatto 30 milioni di euro più bonus. Una operazione complessiva vicino ai 40 richiesti dai londinesi per far partire il proprio calciatore.è ormai un giocatore del(Lapresse) – cityrumors.itL’intesa trae ilè stata trovata ormai da tempo sulla base di un triennale da oltre 6 milioni di euro a stagione. Ora gli ultimi dettagli da stabilire e poi il belga sarà in Italia per le visite mediche e mettersi a disposizione di Conte.