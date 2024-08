Calcio donne serie C Ecco mister Pignatelli | Qui per fare bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Manuelè il nuovo allenatore del Ravenna Women, chiamato appositamente per provare a portare nuovamente inB la formazione giallorossa che ha cambiato proprietà e si appresta, il prossimo 8 settembre, a iniziare il primo campionato di C della sua storia recente dopo anni di cadetteria., allenatore 40enne con una lunga esperienza di panchina, è reduce da diverse esperienze in campo maschile ma, in passato, ha allenato anche Primavera e prima squadra del Chievo Verona dopo essere subentrato al tecnico Padovani. "È nato un po’ tutto per caso – racconta il neo tecnico giallorosso – nel senso che sono amico di lunga data di Fausto Lorenzini e sentendoci mi ha parlato del nuovo progetto del Ravenna.