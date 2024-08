Bracconaggio e abbattimenti punitivi sono due lati della stessa medaglia nella gara tra chi è più selvatico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) Possiamo definire «guerra» quella in atto tra uomini e animali? Si tratta di un fenomeno di grandi dimensioni e in crescita? Teniamo i lupi come esempio per valutare l’estensione del fenomeno del(che, ricordiamolo, non riguarda comunque soltanto loro). Come ho già detto, fino ad aprile 2024,stati cento i lupi assistiti da quando esiste il Centro, con un incremento degli ingressi dall’anno 2012. Di questi cento, cinquantatréarrivati tra il 2020 e oggi, e oltre il quaranta per cento è stato vittima di un atto di: tredicistati i casi di avvelenamento, sei i casi di esemplari catturati nei lacci, quattro gli animali colpiti da arma da fuoco.dati molto significativi: la frequenza è raddoppiata negli ultimi quattro anni.