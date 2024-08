Avellino In piazza Libertà arriva Alice in wonderland

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Domani, sabato 24 agosto,adaccoglierà “in”, l’evento spettacolo con giochi e laboratori didattici a cura di “Everlive Italia” voluto dall’Amministrazione Nargi. A partire dalle 20, i personaggi immaginari del fastastico mondo di Lewis Carrol prenderanno vita al centro di, il Bianconiglio, il Cappellaio matto, la Regina di cuori. Un percorso teatralizzato caratterizzato da scenografie fantastiche e suggestive, giochi avvincenti e laboratori didattici. Sarà un appuntamento, si legge in una nota del Comune, “capace di coinvolgere i grandi ed i bambini all’insegna della magia e del buon umore. Nell’adattamento immaginato per lo spettacolo, sarà lo stesso Carrol a raccontare al pubblico le storie dei protagonisti usciti dal suo celeberrimo libro, in un vero e proprio crescendo di emozioni” L'articolo