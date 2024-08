Arrivano gli aiuti del Pacchetto scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) E’ stato appena pubblicato il bando del “- anno scolastico 2024-2025”, col quale l’amministrazione comunale, utilizzando fondi stanziati in parte dalla Regione Toscana e in parte dal Governo, intende sostenere le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate nelle spese necessarie a frequentare la, garantendo in questo modo, in maniera concreta, il diritto allo studio. E’ infatti possibile richiedere l’incentivo economico individuale finalizzato all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e di servizi legati alla. La richiesta può essere fatta da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente gli studenti, oppure, se maggiorenni, dagli studenti stessi . Il contributo massimo erogabile previsto è di 300 euro a studente per qualunque classe di iscrizione.