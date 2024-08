Un uomo perde una parte del suo cranio | era stato operato per un’emorragia cerebrale ma l’ospedale commette un errore | la drammatica storia di Fernando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Era andato all’Emory University Hospital Midtown di Atlanta perintra. Ma è andato via senza unadel suo. Due mesi dopo, scopre chelo ha perso, costringendolo così a spendere oltre 140 mila euro in interventi chirurgici. Ora,Cluster, 62 anni, ha sporto denuncia contro. È successo nel settembre 2022, quando Cluster si era presentato al pronto soccorso conintra. Durante l’intervento, i medici hanno rimosso unadeldi circa 12 x 15 cm per ridurre la pressione del cervello. Due mesi più tardi, quando Cluster è tornato per completare l’operazione, l’area asportata era sparita. “Abbiamo ispezionato il congelatore in cui sono conservati i lembi ossei e non siamo riusciti a trovare quello con i dati identificativi del paziente”, spiega il fascicolo di Cluster.