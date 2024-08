Summer Jazz 2024 | ecco le modifiche al traffico e alla sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto– In occasione della 24esima edizione di “Arezzo” in programma dal 26 al 29 agosto in piazza della Badia, per l'intero periodo della manifestazione sono previste le seguentie a: dalle ore 20:00 alle ore 24:00 divieto dicon rimozione dei veicoli, compresi quelli moniti di speciali autorizzazioni in deroga con eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della manifestazione, in via Cavour sul fronte opposto del tratto compreso tra il civico 60 e via Isidoro del Lungo (tratto adiacente ed antistante a piazza della Badia). Sono inoltre istituiti i seguenti obblighi e divieti: dalle ore 21:00 alle ore 24:00, divieto di transito dei veicoli in via Cavour, nel tratto compreso tra via A.