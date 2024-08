Red Bull Marko | Nel 2025 Lawson sarà su una delle nostre quattro auto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il mercato piloti in casa Redrimane un grande tema di attualità, e queste settimane potrebbero essere decisive per capire chial fianco di Max Verstappen nella prossima stagione. Il rinnovo biennale di Sergio Perez, fino a fine 2026, infatti, non sembra una solida garanzia per il messicano, che dovrà puntare a una seconda parte di stagione di alto livello per convincere i vertici della scuderia di Milton Keynes a trattenerlo, dopo una prima parte deludente. Alle sue spalle si fanno sempre più pressanti le ombre di Daniel Ricciardo e di Liam. Proprio il classe 2002 è stato al centro di alcune dichiarazioni rilasciate da Helmuta Kleine Zeitung: “Su unanelci”.