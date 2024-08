Psg Luis Enrique | Il capitano? Non lo scelgo io decideranno i giocatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Ildella squadra? È una filosofia molto chiara. Non sono io cheil, sono iche devono sceglierlo. Quando saremo alla fine della finestra di mercato saranno ia scegliere. Non ci saranno molti cambi, credo, perché Kimpembe e Marquinhos sono ancora qui ma sono iche decidono”. Questo il pensiero del tecnico del Psg,, alla vigilia dell’esordio dei parigini in casa contro il Montpellier. L’allenatore spagnolo poi prosegue parlando di infortuni e mercato: “Purtroppo Goncalo Ramos si è infortunato, è un peccato. Ma non cambia nulla per il nostro team. Mi fido di tutti quelli che abbiamo. Il presidente,Campos e io siamo aperti a migliorare la squadra sino alla fine. Ma è molto difficile riuscire a rafforzare il Psg. I terzini? Non ho priorità. Abbiamo già un buon team.