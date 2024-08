Passi alpini solo per ciclisti Strade di montagna chiuse con la rassegna Enjoy

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si chiudono iai motori e si aprono alle emozioni chele escursioni a bici, a piedi o con qualsiasi mezzo non motorizzato possono dare. È ormai tutto pronto per le tappe di fine estate dellaStelvio Valtellina, la kermesse non competitiva che prevede la chiusura al traffico motorizzato di alcuni dei principalidella provincia di Sondrio. Incominciata a giugno, la manifestazione è poi proseguita nel mese di luglio incontrando i favori dei cicloamatori ma anche di chi ha deciso di salire a piedi o con altri mezzi non motorizzati sui tantivaltellinesi.come Stelvio, Mortirolo e Gavia che hanno, tra l’altro, fatto la storia del ciclismo, luoghi nei quali Coppi e Pantani, tanto per citarne due dei più famosi, hanno scritto pagine indelebili del ciclismo mondiale.