Naufragio Bayesian recuperato il corpo di Mike Lynch Le ipotesi sull’affondamento

(Di giovedì 22 agosto 2024)ildi. Manca all’appello la figlia 18enne. Le primeSono riprese alle prime luci dell’alba le operazioni di recupero dei corpi bloccati nel relitto del, lo yatch affondato a largo di Palermo lunedì scorso. Il sestoè quello del magante britannico. Spesso soprannominato il “Bill Gates britannico”,era un imprenditore informatico britannico che ha fatto notizia a livello internazionale, soprattutto per la sua brillante carriera imprenditoriale., infatti, è noto soprattutto per aver fondato Autonomyration, una multinazionale specializzata in software per la gestione delle informazioni. L’azienda è cresciuta rapidamente e nel 2011 è stata acquisita da Hewlett-Packard per una cifra considerevole.