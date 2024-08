Morto il garante dei detenuti D’Ettore fu parlamentare di FdI | cordoglio da tutte le forze politiche

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

Èa causa di un malore Felice Maurizio, 64 anni, attualenazionale deied exnelle fila di Fratelli d'Italia. Secondo quanto si apprende,è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia. Un uomo dal grande curriculumnazionale dei, ex deputato di Fratelli d'Italia, professore ordinario di diritto privato presso la Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Firenze dal 2005, Felice Maurizioin precedenza aveva insegnato all'Università degli Studi dell'Insubria. A fine gennaio di quest'anno era stato nominato presidente del collegio delnazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, succedendo a Mauro Palma.