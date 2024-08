Maghazi Jabalia e Khan Yunis | le ultime dal massacro di Israele a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago – Prosegue senza sosta, ildisulla Striscia di. Il tutto mentre i negoziati per un cessate il fuoco naufragano per l’ennesima volta (ma sarebbe più corretto dire che non siano nemmeno partiti, come in tutte le precedenti occasioni, al di là dei proclami – poi smentiti regolarmente – dei mediatori). In effetti, sul “valore2 delle trattative si potrebbe aprire un altro tema di profondo dibattitosenza sosta aÈ l’agenzia di stampa palestinese Wafa a riferire sull’ultimo raid notturno israeliano. Il quale avrebbe prodotto almeno tre persone morte e altre quattro ferite. Ancora sotto assedio i campi profughi, come quello di, nel centro della Striscia di, dove è stata colpita una casa. Altre vittime sono segnalate anche nei campi die di