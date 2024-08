LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | American Magic impressiona A seguire Luna Rossa contro i francesi

Leggi tutta la notizia su oasport

15:47 22 minuti e 27 secondi impiegati daglii per coprire i sei lati che contraddistinguono il campo di regata. Ineos Britannia giunge a 29 secondi di ritardo dai rivali. VINCE15:43 Continua l'ottimo lavoro degli statunitensi, che imboccano l'ultimo cancello con oltre 450 metri di vantaggio sui britannici.dunque l'imbarcazionea, che come annunciato fa davvero sul serio. 15:40 Dalla ripresa televisiva si è notataintenta a provare l'efficienza della barca. Si va verso il ritorno in acqua per la sfida aidi Orient Express. 15:39 Confermato intanto il problema strettamente elettrico di. Ancora in dubbio la partecipazione dell'imbarcazione azzurra alla quarta ed ultima regata di quest'oggi.