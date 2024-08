Il Covid c' è non abbassiamo la guardia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) La nuova emergenza pare sia il virus delle scimmie che sta mietendo vittime in Africa con un caso apparso già nel nord Europa. Ilper fortuna è quasi scomparso, ma ancora attivo. Non si comprende bene però se e quanto dobbiamo preoccuparci ancora della presenza di quest'ultimo. Dobbiamo utilizzare la mascherina quando usciamo di casa? Quanti sono i casi ancora attivi in Emilia Romagna? Sentire continuamente voci contrastanti, tra chi esagera e chi minimizza, non fa bene alla pubblica opinione. Rolando Garagnani Risponde Beppe Boni Un dato è certo: ilha perso forza (per fortuna) e non ha più la carica aggressiva che abbiamo conosciuto negli anni scorsi. Oggi nel 90 per cento dei casi assomiglia più ad un forte raffreddore con mal di gola e stanchezza.