De Luca ‘punzecchia’ Osimhen | Se dovesse restare mi aspetto una media goal da record

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il giornalista critica l’attaccante nigeriano, Victor, che continua a tenere in sospeso il mercato del Napoli. Nel calderone del calciomercato estivo, la situazione di Victorcontinua a dominare i dibattiti. L’attaccante nigeriano, protagonista di una stagione non proprio straordinaria con il Napoli e fresco di rinnovo contrattuale lo scorso dicembre, è al centro di nuove polemiche grazie a un pungente post del giornalista Diego De. Nel suo ultimo intervento, Denon ha risparmiato critiche a, sottolineando come il contratto di alto valore del giocatore sollevi aspettative altissime. “Certamente andrà via, alla fine. Ma,, in virtù di un contratto degno dei migliori bomber al mondo, midaunacome mai vista nella storia del calcio italiano. Se segni tanto vali tanto? Ok.