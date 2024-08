Danneggia auto e aggredisce polizia arrestato nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon un oggetto di ferroleparcheggiate in strada. Una volta raggiunto,la: bloccato e. È accaduto a Torre del Greco, in via Scappi Novesca, nella parte alta della città. Qui, ieri pomeriggio gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nella zona dopo una segnalazione pervenuta alla sala operativa. All’angolo con via Previcella i poliziotti hanno notato un uomo che, con un tondino di ferro, stavando le vetture in sosta. Alla vista degli agenti, il soggetto ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto dagli operatori delle forze dell’ordine, che sono stati aggrediti con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo.