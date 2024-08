Caso Giacomo Passeri Tajani | 40 ovuli di cocaina non sono per uso personale ma la pena non sia l’offesa della dignità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) È esplicito il ministro degli Esteri Antonio: «Noi continueremo a seguire tutto ciò che accade, ma il traffico di droga c’era». Dal Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione, il leader di Forza Italia parla in un punto stampavicenda dell’italiano Luigi. Il 31enne è stato condannato in primo grado a 25 anni per traffico internazionale di droga. Nel suo corpo le autorità egiziane avrebbero trovato decine dicontenenti stupefacenti, la prova di una sua collaborazione nel commercio internazionale di sostanze. Anche se duro nel suo commento alla vicenda,chiarisce: «Certamente non abbandoniamo nessun italiano colpevole o innocente col processo in corso. Li seguiamo tutti con la massima attenzione».