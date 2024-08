Cannabis light | cacciati dalle nuove norme e dalla burocrazia i grandi produttori preparano la fuga verso l’Africa I piccoli? Falliranno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un fiore all’occhiello del made in Italy raso al suolo, un intero comparto agricolo messo in ginocchio da quello stesso governo che si professa difensore dei “trattori” e dell’economia rurale. Così iimprenditori della canapa sialla, in altri Paesi d’Europa oppure in Africa, dove lamarcia più spedita. Per i pesci, invece, delocalizzare è un miraggio e le speranze di sopravvivenza sono al lumicino. L’emendamento firmato dal governo mette la ghigliottina allacon una sola mossa: l’equiparazione tra la canapa senza Thc e il fiore ricco di Thc. Una scelta così insensata da far scendere in trincea perfino Coldiretti, di solito con i guanti di vellutoil governo Meloni.