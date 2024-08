Calenda | Contro i fascisti è teatro serve a ingannare gli elettori

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 agosto 2024) ROMA – La contrapposizione identitaria fra i blocchi di centrodestra e centrosinistra in Italia è “”: è questo il senso della riflessione che Carloha proposto al pubblico della Versiliana, nel corso di una sua intervista sul palco della kermesse. “Sapete – ha detto il leader di Azione – qual è una cosa che mi ha colpito, non so se ha colpito anche a voi. Chi è il più fascista del parlamento italiano, quello proprio fascio fascio? Quello col busto e cacchio, se non è fascio La Russa Sapete cosa mi ha colpito, che dovrebbe farci riflettere tutti? Ci ha scritto un bell’editoriale Gramellini. C’è stata la partita del cuore, dove la Schlein era pacche e abbracci, studiamo insieme il modulo, con Ignazio La Russa Gramellini ha fatto un articolo in cui ha detto ‘ma secondo voi se la Schlein pensasse veramente che La Russa è fascio fascio fascio, lo farebbe?’.