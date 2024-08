Tribuna dello stadio Picco | ok della commissione di vigilanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Spezia, 21 agosto 2024 - Laprovinciale di, riunita il 13 agosto, ha constatato il completamento dei lavori di allestimento degli ulteriori spazi del settore, già resi fruibili a decorrere dal 10 maggio, e si è espressa in maniera favorevole per l'agibilità dell'impianto sportivo e per l'apertura al pubbliconuovanella sua interezza. Per effettodeterminazione assunta, la capienza complessiva'Alberto' viene rideterminata in 12.037 posti a sedere, così suddivisi:970 posti, Sky Box 64 posti, Field Box 231 posti,Stampa 74 posti, Distinti 3207 posti, Curva Ferrovia 4014 posti, Curva Piscina Locali 1977 posti, Curva Piscina Ospiti 1500 posti.