Taranto dottoressa aggredita mentre era in servizio | ‘Lascio lo faccio per tutte le donne medico’ Asl | ‘Le daremo supporto psicologico’

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ancora un’aggressione ai danni di un medico in, e ancora una volta la vittima è una donna. Questa volta è successo a Maruggio, in provincia di. Una coppia di turisti si è presentata all’ambulatorio della guardia medica, intorno alle 3 del mattino del 18 agosto. I due hanno chiesto assistenza per il loro figlio che accusava un problema all’occhio. Dopo aver visitato il bimbo, lain, una specializzanda 32enne in urologia, ha consigliato ai genitori di consultare uno specialista. Ed è a quel punto che è avvenuta l’aggressione. I due hanno iniziato a insultare pesantemente la. L’hanno minacciata di morte e poi sono passati alla violenza fisica. La specializzanda si è dovuta barricare nella stanza, ma ha riportato comunque un trauma alla spalla e ha avuto un attacco di panico.