Sneijder a CM Per l’Inter sarà una grande stagione

(Di mercoledì 21 agosto 2024)a CM “Peruna” Wesley, ex leggenda delcon cui è stato protagonista del Triplete vinto nel 2010, era presente a Riyadh per la Coppa del Mondo degli Esports. E fra un torneo EA Sports FC 24 e Call of Duty: Modern Warfare III e aspettando quello di Tekken 8, l’olandese si è concesso al sito Calciomercato.com per parlare a tutto tondo di esport, naturalmente, ma anche di Inter e dello sviluppo del calcio in Arabia. “Io credo chefarà di nuovo unain Serie A. Ma la Champions League La scorsaavevo un feeling diverso, ci credevo di più. Quest’annomolto più difficile perché le altre squadre si sono rafforzate molto. In questasarei già contento seriuscisse ad arrivare in semifinale”.