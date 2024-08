Siamo sempre nella tempesta aumenti senza precedenti Ecco perché il caffè al bar potrebbe raggiungere i 2 euro a tazzina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) «, il mercato continua a essere caratterizzato da un prezzo delverde che è molto volatile e da un trend rialzista». Non usa giri di parole Cristina Scocchia, amministratore delegato di illy, che in un'intervista all'Adnkronos, dopo il suo intervento al Meeting di Rimini, parla deglidelal bar. «Oggi ilverde costa 245 cents per libbra, il 66% in più dell'anno scorso, oltre il doppio rispetto a 3 anni fa», dice l'ad. Questo spiegain tre anni il costo delladelche beviamo al bar è aumentato del 15%, «e adesso costa in media une mezzo in Italia. E si stima che aumenterà ancora, e che possa arrivare a toccare i 2nei prossimi mesi se queste pressioni rialziste sul costo delverde, la materia prima, continueranno».