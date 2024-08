Psicosi ragno violino | 25enne morsa dall’insetto va in ospedale con la gamba in necrosi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo la morte di Giuseppe Russo, 23enne pugliese, in Italia è ormai. Proprio come lui una, parrucchiera veneziana, lo scorso 11 agosto è statada une la suaha rischiato seriamente di andare in cancrena. Giovane venezianadalLa ragazza ha detto di aver visto iluscire dalla doccia e di averlo schiacciato e inizialmente aveva un prurito simile a quello di un morso di zanzara. Il bozzo sullaperò dopo un paio di giorni ancora non si era sgonfiato, anzi si era fatto più grosso e più nero. Si è quindi recata prima all’civile di Venezia e poi all’Angelo di Mestre. Un centro medico specializzato di Marghera le ha somministrato degli antibiotici, ma alla ragazza è stato fornito il numero del centro antiveleni di Bologna nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.