Palacios ore calde | summit a breve per l’Inter! Cifre e riferimento – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)presto può diventare un giocatore del. Atteso auntra la dirigenza nerazzurra e quella dell’Independiente Rivadavia. TRATTATIVA AVANZATA – Su Sky Sport arriva l’ora del calciomercato e l’esperto Alessandro Sugoni ha aggiornato sulla trattativa legata a Tomas: «Il discorso è andato avanti nei giorni scorsi e oggi ci sarà unin sede tra i dirigenti dele quelli dell’Independiente Rivadavia per parlare della cessione di. Sarà il vice Alessandro Bastoni. Il Rivadavia è la squadra deputata a cedere il giocatore, poi il Talleres prenderà credo il 50% della cessione. Operazione da 6,5 milioni di euro e in stile Bisseck. Oaktree ha optato per un tipo di giocatore giovane, che potrebbe creare anche una plusvalenza futura. La trattativa è ben avanzata e presto Simone Inzaghi potrebbe vere il suo nuovo difensore».