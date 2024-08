Naufragio di Palermo trovati i primi 2 corpi dei dispersi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nuovi sviluppi nelle ricerche deidello spaventosodel Bayesian, la grande barca a vela affondata domenica notte al largo di. Nelle ultime ore sarebbero stati individuati idue. Ecco dove sono stati.()del Bayesian Le operazioni di soccorso Da lunedì proseguono le complesse operazioni di soccorso per recuperare idel Bayesian, il veliero affondato nelle acque di Porticello, in provincia di. Subito dopo l’allarme, la Guardia Costiera si era attivata per prestare soccorso ai passeggeri a bordo dell’imbarcazione colata a picco. Ilera stato causato da una violentissima tromba d’aria che poco prima dell’alba di lunedì scorso imperversava nella provincia di. Il veliero, lungo 56 metri con un albero maestro di 75 e battente bandiera inglese, trasportava 22 persone.