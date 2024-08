Lui è il grande regista M Night Shyamalan lei sua figlia Ishana che ne segue le orme I loro film? Adrenalici Li abbiamo intervistati

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il cinema è considerato un’arte sacra, in casa. Le tre figlie Saleka,, Shivani, sono cresciute in costante contatto con la creatività e le sfide del padre M.(pseudonimo di Manoj Nelliyattu), autore di capolavori come The Sixth Sense – Il sesto senso, Unbreakable – Il predestinato, Signs, The Village, Split, Glass, Old e la serie tv Servant. «Tutto è cominciato a casa nostra», dichiara, «dove la serata settimanale dedicata alla visione di unè venerata come un rituale. Sono proibiti i telefoni, permessi i popcorn e niente commenti fino alla fine».