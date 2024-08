La storia incredibile del panino iconico e sconosciuto diventato famoso nel mondo grazie a The Bear

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A sentire chiunque a Chicago, l'Italian Beef Sandwich è un autentico simbolo della windy city al pari dei Cubs, la non sempre fortunata squadra di baseball della città, il Cloud Gate di Anish Kapoor, scultura affettuosamente nota come "il fagiolo", e la Sears Tower, che fino al 1998 era il grattacielo più alto del(in una metropoli nota per le sue forti raffiche di vento, l'idea di 443 metri di acciaio e vetro fa rabbrividire). Ma fuori dai confini cittadini, pochi conoscono questo. Non fino al successo della serie tv The, che racconta ladi una famiglia di italo-americani la cui vita ruota attorno a una panineria della metropoli sul Lago Michigan. La loro specialità è il sandwich che sta ritrovando,proprio alla serie televisiva, tutta la sua vecchia popolarità.