Il caro stanze spinge gli studenti verso atenei minori

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI - Non si ferma la corsa dei prezzi dellein affitto in Italia, con rincari diffusi in quasi tutte le principali città universitarie e un dato complessivo nazionale che, rispetto a un anno fa, registra un +7% per le singole. Una crescita dovuta soprattutto al forte incremento della domanda, in aumento del 27% sul 2023, da parte deglifuori sede - ma anche di qualche lavoratore - alla ricerca di un alloggio per il nuovo anno accademico, ormai alle porte. Tra le città con un'importante tradizione universitaria, Bologna è al secondo posto, dopo Milano, per quanto riguarda il costo di una singola, con 506 euro al mese, in rialzo del 5% in un anno a fronte di un interesse in aumento del 7%. I dati emergono dall'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.