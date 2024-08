Giletti su Rai3 | programma milionario autori ' rubati' e contratto segreto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il ritorno di Massimoin Rai è stato accolto con un misto di sorpresa e curiosità. Dopo un periodo di assenza dalla televisione pubblica, il noto conduttore è pronto a debuttare con il suo nuovo talk show Lo Stato delle Cose in onda sua partire da lunedì 30 settembre 2024. Come rivelato da Dagospia, le circostanze attorno a questo rientro sono tutt'altro che convenzionali, alimentando dibattiti e voci su ciò che realmente sta accadendo dietro le quinte. Massimoe il ritorno strategico in Rai: soldi ea Rai1 e La7 Come riporta il portale di Roberto d'Agostino, l'attuale scenario della Rai è caratterizzato da un profondo cambiamento, complice l'uscita di volti storici come Fabio Fazio e il passaggio di Amadeus e Flavio Insinna su altre reti.