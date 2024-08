Formia Denunciato 46enne per aggressione gravissima

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024), denuncia, Carabinieri, Latina, Cassino, Lazio – Un uomo campano è stato deferito per aver aggredito violentemente un 56enne lo scorso maggio. I Carabinieri della sezione operativa del Nucleo Operativo Radiomobile (N.O.R.) dihannoin stato di libertà uncampano, residente da anni a, per il reato di lesioni personali gravissime. L’uomo, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato identificato come responsabile di una brutaleavvenuta il 3 maggio scorso ai danni di un 56enne originario di. La vittima, colpita violentemente al volto con un pugno, ha riportato ferite così gravi da richiedere un ricovero d’urgenza presso l’ospedale di, dove è rimasta in cura per circa due mesi. L’aggressore è stato identificato grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in città.