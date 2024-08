‘Elizabeth Taylor | the lost tapes’ in autunno su Sky e Now

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti di Sky, andrà in onda inil documentario “Elizabeth: thetapes”. Si tratta di un film/documentario americano del 2024, diretto da Nanette Burstein. La pellicola racconta la vita e la carriera di Elizabethattraverso l'accesso agli archivi dell’attrice e all'audio appena ritrovato. Anticipazioni del documentario su ElizabethL’anteprima della pellicola è avvenuta a Cannes il 16 maggio 2024 ed è stata distribuita il 3 agosto dalla HBO. Le incisioni della voce dell’attrice sono di circa sessant’anni fa e sono diventate il soggetto della regista e permette di cogliere sfumature nuove proprio attraverso le stesse parole della diva. L’attenzione, in questo caso, è proprio legata alla voce e al suono più che alle immagini, come è facile aspettarsi dai canonici documentari.