Deadpool & Wolverine | Reynolds ringrazia Rob Delaney sui social

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da quandoè uscito nei cinema ed è diventato il grande successo dell’estate, la star e produttore Ryanha iniziato a condividere suimedia i suoi pensieri su tutti i suoi co-protagonisti . Lunedì è stato il turno di Robdi brillare eha condiviso quello che è probabilmente il post più toccante finora. Ha scritto dell’umorismo e della vulnerabilità di, così come del modo in cui una tragica perdita nella vita dilo ha colpito.ha perso il figlio di 2 anni qualche anno fa, e il defunto Henryè stato onorato durante i titoli di coda di. Nel suo post,si è preso del tempo per parlare della scelta di onorare Henry con il film. “Robha portato PeterPool nei nostri cuori.