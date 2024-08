Cittadinanza | Tajani ‘nessun inciucio con Schelein ius scholae può arricchire programma’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Ma mica ho sentito Schlein per fare un. Né lavoro ad un accordo sottobanco con il Pd. È solo quello che pensiamo, da sempre. È quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Ragazzi, l?Italia è cambiata! Abbiamo ricevuto in due anni 170 mila ucraini. È la nostra storia, l?impero romano accoglieva, in Sicilia è pieno di cognomi di origine araba. Abbiamo comunità arbereshe: ma sono italiani, eh! Il mio stesso cognome è di origine araba. Negli Usa qualcuno pensa che non siano buoni americani gli italoamericani? Nancy Pelosi non è americana? Alain Delon aveva la nonna di Cassino. Sarà la mia educazione cristiana, ma per me non esistono differenze di colore o etnia. Un buon italiano è chi crede nell?Italia, la conosce, la difende. Quanti militari figli di stranieri ci sono nel nostro esercito? E poi gli atleti, le scuole in cui vanno i nostri figli.