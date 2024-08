Cittadinanza italiana | ecco i numeri Per gli albanesi record di richieste I cinesi? Solo il 5% delle domande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Prato è la città più multietnica d’Italia, ma le cittadinanze italiane acquisite sono di certo molte meno di quante avrebbero potuto essere. Il motivo è semplice: isono la maggior parte degli stranieri e dine presentano assai poche, perché preferiscono non rinunciare allad’origine, non essendo per loro possibile averle entrambe. Qualche numero. Nel 2023 a Prato sono state acquisite 902 cittadinanze italiane, tra questetrenta da residenti. Al primo posto glicon 366 cittadinanze, poi i marocchini con 129, i pakistani con 69, i nigeriani con 64, i rumeni con 44 e i bengalesi con 38. Glisono il 7.3% degli immigrati residenti a Prato e nel 2023 sono stati il 40,6% dei nuovi cittadini italiani. Isono il 64.9% degli stranieri iscritti all’anagrafe e nel 2023 sono statiil 3,3% dei nuovi cittadini italiani.