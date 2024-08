Calciomercato Fiorentina l’annuncio di Palladino sul futuro di Nico Gonzalez

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lasi prepara per la gara d’andata del playoff di Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Alla vigilia il tecRaffaelesi è presentato in conferenza stampa e ha fornito indicazioni suldi, sempre più vicino al trasferimento alla Juventus. “Per quel che riguardadico che con lui ho un grande rapporto. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire ma questa è una vicenda legata al mercato. È inconcepibile che ci sia il mercato aperto mentre si gioca ma questa è una cosa tra lui e la società e stanno cercando la soluzione migliore. Io penso ai miei giocatori, non siamo distratti da niente e da nessuno”, sono le parole dell’allenatore sul caso dell’attaccante.