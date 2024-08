Barack e Michelle Obama lanciano Kamala Harris verso la Casa Bianca | Yes she can Con lei è tornata la speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Può farcela, “Yes, she can!”. E, ancora, quella “” che accompagnò – racchiusa in un’illustrazione di Obey – la campagna presidenziale del 2009. Con due richiami simbolici forti,hanno dato il loro supporto alla candidatura dialla. Declinando al femminile il motto che lo portò a guidare gli Stati Uniti, l’ex presidente ha lanciatodavanti alla platea della Convention democratica di Chicago, a conclusione della seconda giornata di lavori. L’intervento diera il più atteso nel programma, dopo quello del giorno prima di Joe Biden, al quale ha reso omaggio: “È stato un presidente eccezionale che ha difeso la democrazia”, ha detto. Ma, “ora il testimone è stato passato” e fino alle elezioni di novembre “sarà una corsa serrata in un Paese diviso”.