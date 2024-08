Autodromo internazionale di Algarve | storia caratteristiche e albo d’oro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il circuitodell’è un vero gioiello per gli appassionati di sport motoristici. Situato a Portimão, in Portogallo, questo tracciato è non solo uno dei più moderni e tecnicamente avanzati al mondo, ma rappresenta anche un luogo di culto per gli amanti delle due e quattro ruote. Conoscere le informazioni più rilevanti su questo circuito non solo aiuta a comprendere la sua popolarità, ma permette anche di apprezzare appieno le emozionanti gare che vi si svolgono. Vediamo allora di addentrarci nelledistintive di questo circuito iconico, particolarmente amato dagli appassionati delle Superbike. Se vuoi scoprire altre curiosità sulla superbike e sul motomondiale ti rimandiamo al link per rimanere sempre aggiornato.