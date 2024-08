Atalanta i tifosi contro Koopmeiners e Lookman | striscione esposto a Zingonia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Un messaggio che parla chiaro e ben mirato quello, con uno, da alcuninerazzurri, durante la scorsa notte, fuori dai cancelli del centro sportivo dell’. “Maglia sudata e rispetto più importanti di ogni coppa o scudetto” è il concetto ribadito a gran voce dopo gli avvenimenti delle ultime settimane che hanno interessato due punte di diamante della cavalcata europea dello scorso anno: Teune Ademola. I due giocatori, ancora tesserati per i nerazzurri, si trovano al centro di veri e propri casi di calciomercato, tanto che hanno chiesto di non essere convocati per la trasferta vittoriosa di Lecce, dove peraltro hanno giganteggiato i nuovi acquisti Retegui e Brescianini, autori entrambi di una doppietta.