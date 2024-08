A zig-zaga sulla strada si schiantano con un’altra auto | arrestati a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – Nell’ambito dei servizi del Comando Provinciale dei Carabinieri di, mirati al contrasto dei reati predatori, soprattutto quelli che hanno come obiettivo le abitazioni lasciate incustodite e i veicoli parcheggiati lungo le strade meno trafficate in questi giorni di vacanza per molti cittadinini, i Carabinieri del Gruppo di, in poche ore, hanno arrestato due persone per resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciate anche per ricettazione, e denunciato altre due per possesso ingiustificato di chiavi alterate, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere e detenzione di apparecchiature atte ad interrompere comunicazioni.