Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 11:30 (Di martedì 20 agosto 2024) IABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 11.20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO LINCIDENTE SULLA A1 Roma-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI AL KM 603, CIRCOLazioNE DUNQUE REGOLARE CODE A POMEZIA ALL ‘ALTEZZA DELL ‘INTERSEZIONE TRA LA VIA PONTINA E VIA DEL MARE IN DIREZIONE TORVAINICA NEL FRUSINATE PER LAVORI PERMANGONO LE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LATINA SU VIA PIAVE, VIA ISONZO E VIALE CESARE AUGUSTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 10. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA ROMA FIUMICINO SU VIA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE PER TRAFFICO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; CI SPOSTIAMO A FORMIA SIAMO SUL LUNGOMARE REPUBBLICA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE ANCHE SU VIA DOMIZIANA IN INGRESSO A FORMIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI INOLTRE POSSIBILI VARIAZIONI O CANCELLAZIONI PER INTERCITY E REGIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA FORMIA E VILLA LITERNO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO RIMANE E FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:15 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. I TRENI FRECCIA E INTERCITY AUMENTERANNO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO LA STAZIONE DELLA METRO A, FURIO CAMILLO RIMANE CHIUSA E COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE LE LINEE BUS 590 O 671 VISTA ANCHE LA CHIUSURA DELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
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