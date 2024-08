Pd e M5s hanno affossato lo Ius Soli | ora non diano lezioni al centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Se in Italia non esiste lo ius, ovvero la cittadinanza regalata a chiunque nasca su territorio italiano senza minimamente sfiorare il nocciolo dell'integrazione, i responsabilinomi ben precisi: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Proprio loro, che sulla scia delle Macroniadi sono tornati a daredi etica e ad accusare ildi razzismo. Era il 23 dicembre del 2017 (governo Gentiloni) quando al Senato i Cinquestelle (quel giorno non si presentarono anche 29 senatori dem) fecero mancare il numero legale per l'approvazione della legge sostenuta a gran voce da sinistra (già passata alla Camera) e la discussione fu ricalendarizzata per il 9 gennaio, ovvero dopo che le camere sarebbero state sciolte visto l'imminente voto del marzo 2018. Ergo: lo iusfallì miseramente.