Paura in spiaggia | bimbo si perde col materassino e viene colpito da un attacco epilettico Genitori sotto choc poi l’epilogo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)nelladi Taranto, in Puglia, dove un bambino di nove anni è scomparso a bordo del suo. Come ricostruisce Il Messaggero, lamamma ha allertato immediatamente i soccorsi e il numero di emergenza 1530. In pochissimo tempo, gli uomini guidati dal Comandante Rosario Meo hanno soccorso il bambino e lo hanno condotto a terra dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118. Il personale della Capitaneria di porto di Taranto è intervenuta immediatamente e in 15 minuti è riuscito a salvare il piccolo, colto da una crisi epilettica mentre si trovava al largo. Il bambino non è riuscito a raggiungere i, a riva, in uno stabilimento dell’isola di San Pietro. >> “Anche lui tra i dispersi”.