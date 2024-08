Omicidio Sharon Verzeni sentiti per sette ore in caserma i genitori della ragazza uccisa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Continuano le indagini sulla morte di, la donna di 33 annia coltellate per strada, nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, mentre passeggiava a Terno d'Isola. Oggi gli inquirenti hanno ascoltato perore, nelladel comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, Brunoe Maria Teresa Previtali, idi, che all'uscita non hanno rilasciato dichiarazioni. Non è noto il contenuto dei loro interrogatori (sono staticome persone informate sui fatti e dunque senza un avvocato), ma si presume che gli inquirenti si siano concentrati sulla vita privata di, nella quale i carabinieri stanno scavando per cercare una possibile spiegazione al delitto. Così come per la sorella, il fratello e il cognato ieri, si è trattato di interrogatori programmati nell'ambito delle indagini.