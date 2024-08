Mutui | arriva la salvezza per le famiglie e l’ISEE può anche non essere basso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Lepossono chiedereper l’acquisto di una casa e approfittare di agevolazionise non hanno un ISEE. Ritenersi fuori da tutti gli aiuti solo perchéè alto non è corretto. In alcuni casi è possibile ottenere misure importanti con un reddito e un patrimonio importante. Accade, ad esempio, quando si compra casa. Come acquistare casa con ISEE alto (Cityrumors.it)Comprare casa è un passo molto importante. Si sceglie un’abitazione da far diventare il proprio nido in cui rifugiarsi tagliando fuori preoccupazioni, ansie, impegni. Potrebbela casa per la vita oppure solo il rifugio che accoglierà per alcuni anni, non importa il futuro ciò che conta sarà solo il presente. E nel presente si dovranno pagare le rate del mutuo per non finire con l’immobile all’asta. Il finanziamento è l’unica strada che tante persone hanno per comprare casa.