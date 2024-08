Modella di OnlyFans si promuove con un cartellone pubblicitario e aumenta i ricavi del 200% | Ci vuole un atteggiamento da ‘non me ne frega un c***o'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Come fare concorrenza alle milioni di persone che fanno il tuo stesso lavoro digitale? Tornando al passato, con una pubblicità vecchio stile. È la storia di Meighan Baker, che per lavoro vende le sue foto hot sue ha raccontato a Nola.com che l’idea di mettere unin Louisiana è nata come uno scherzo. Da quando il banner è stato montato lo scorso 29 luglio, il numero dei suoi spettatori èto notevolmente: la sua fanbase, infatti, è passata da 90 a 200 clienti paganti, il suo reddito èto del. “Finché ci metti il lavoro, i soldi ci sono”, spiega Meighan. Il fidanzato della, Steven Gremillio, ha anche lasciato il suo lavoro per dedicarsi completamente al lato commerciale della carriera di Baker. “Non avrei mai potuto guadagnare la quantità di denaro che si fa su